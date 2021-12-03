Политтехнолог Тарас Загородний объяснил, может ли начаться война между Беларусью и Украиной и пойдет ли президент Лукашенко на неожиданный удар.
Об этом он рассказал в программе «MY.UA» с Екатериной Павловой.
По словам Загороднего, у Беларуси объективно нет причин для войны с Украиной. «С Беларусью мы в принципе никогда не воевали, а с Россией были вопросы и постоянные стычки», – рассуждает он.
Попутно политтехнолог ставит вопрос о причинах такого развития событий. «Например, если запускать к нам этих мигрантов, мы же не будем использовать их, как используют белорусы против Польши. Но даже если пойдут войска со стороны Беларуси, то понятно, что санкции будут введены очень жесткие и Запад покажет, как это может быть с Российской Федерацией», - утверждает эксперт.
Следовательно, говорит он, маловероятно, что Лукашенко пойдет на такой шаг, тем более, что у украинцев уже есть опыт и они знают, как себя защитить.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Появились кадры и подробности с места трагедии в киевском метро: "Упала под поезд"
Судья "Україна має талант" Притула показал 6-месячную дочь и рассердился на вопрос о сыне: "А можете объяснить..."
Не стало культового музыканта и экспериментатора: получил перелом и больше не поднялся
Мишина после расставания с Эллертом показалась в компании обаятельного красавца: "Мы пара"
Кроме того, отмечает Загородний, этот вопрос затрагивает экономические интересы Беларуси. «Даже чисто по экономическим интересам Беларуси невыгодно воевать с нами. Потому что Беларусь имеет с Украиной позитивное торговое сальдо. То есть они продают нам больше товаров, чем они у нас покупают», - подчеркивает он.
Эксперт отмечает, что Украина покупает белорусское машиностроение и топливо, а Лукашенко хорошо умеет подсчитывать свои доходы и потери. Попутно он напоминает, что Европа и так ввела санкции против президента Беларуси, а потому он не хочет терять украинский рынок. С другой стороны, предупреждает Загородний, теоретически Россия может использовать Лукашенко как гибридное оружие.
Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, зачем Путин стягивает войска к границам Украины.
Также Politeka писала о том, что Бизяев спрогнозировал будущее концепции «русского мира».