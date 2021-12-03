Политтехнолог Тарас Загородний объяснил, может ли начаться война между Беларусью и Украиной и пойдет ли президент Лукашенко на неожиданный удар.

Об этом он рассказал в программе «MY.UA» с Екатериной Павловой.

По словам Загороднего, у Беларуси объективно нет причин для войны с Украиной. «С Беларусью мы в принципе никогда не воевали, а с Россией были вопросы и постоянные стычки», – рассуждает он.

Попутно политтехнолог ставит вопрос о причинах такого развития событий. «Например, если запускать к нам этих мигрантов, мы же не будем использовать их, как используют белорусы против Польши. Но даже если пойдут войска со стороны Беларуси, то понятно, что санкции будут введены очень жесткие и Запад покажет, как это может быть с Российской Федерацией», - утверждает эксперт.

Следовательно, говорит он, маловероятно, что Лукашенко пойдет на такой шаг, тем более, что у украинцев уже есть опыт и они знают, как себя защитить.

Кроме того, отмечает Загородний, этот вопрос затрагивает экономические интересы Беларуси. «Даже чисто по экономическим интересам Беларуси невыгодно воевать с нами. Потому что Беларусь имеет с Украиной позитивное торговое сальдо. То есть они продают нам больше товаров, чем они у нас покупают», - подчеркивает он.

Эксперт отмечает, что Украина покупает белорусское машиностроение и топливо, а Лукашенко хорошо умеет подсчитывать свои доходы и потери. Попутно он напоминает, что Европа и так ввела санкции против президента Беларуси, а потому он не хочет терять украинский рынок. С другой стороны, предупреждает Загородний, теоретически Россия может использовать Лукашенко как гибридное оружие.

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