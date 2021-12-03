Народный депутат Украины Владлен Неклюдов рассказал, есть ли поводы думать, что сейчас могут произойти досрочные парламентские выборы.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.
«Начать битву с олигархами может только человек, который имеет стержень и волю, который думает как изменить страну к лучшему. Потому что влияние олигархов, к сожалению, на страну очень весомо и если это влияние не уменьшить, то будет только ухудшаться жизнь страны. Если мы только уменьшим влияние олигархов, то те ресурсы, которые они высасывают из страны, будут направляться непосредственно в бюджет и деньги будут работать на страну», - сообщил Неклюдов.
Депутат сказал, что к этому мы и идем, другое дело, что некоторые депутаты поддаются влиянию коррупционных соблазнов. Мы видим за два с половиной года результат работы президента, сообщил он, построено больше 13 тысяч километров дорог, 520 мостов, а это говорит о том, что созданы все условия для развития экономики. Понятно, что олигархи все тормозят, подчеркнул он, и не дают принимать законопроекты.
«Вокруг президента, конечно же, больше надежных людей, но есть и те, в ком мы разочаровались. Но за это нужна ответственность тех людей, кто подбирал их в команду. Я считаю, что нельзя предавать», - резюмировал Неклюдов.
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