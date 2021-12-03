Политолог-международник Максим Яли поразмышлял над тем, насколько возможна встреча президентов РФ и США в ближайшем будущем и какова цель этого разговора.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Как вспоминает Яли, недавно пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявляла, что в ближайшее время переговоры Байдена с Путиным не планируются. «Как видим, ситуация изменилась и Байден уже готов провести новый раунд переговоров с Путиным», - сообщает он. В частности, говорит эксперт, об этом говорил пресс-секретарь Путина Песков: президенты РФ и США могут начать переговоры уже на следующей неделе.

Политолог рассказывает, что ключевой темой этих переговоров будет напряжение в Европе, в частности, в Украине, а также мигрантский кризис на границе Польши с Беларусью. «Говорить будут, конечно, о том, как принудить Киев выполнить Минские соглашения по Кремлевскому сценарию», - добавляет Яли.

Он подчеркивает, что обе стороны нагнетали истерию по поводу украинских границ в информационном пространстве и преследовали при этом свои цели. В частности, президент РФ, отмечает эксперт, опять же бряцал оружием, пытался повысить свои позиции на переговорах и заставить США выйти на прямой диалог. Яли отмечает, что и Лукашенко говорил о плане провести совместные военные учения у украинских границ не просто так, это довольно угрожающее сообщение для Запада. Кроме того, добавляет политолог, Лукашенко обещал стать на сторону РФ в случае войны с Украиной.

Итак, подытоживает Яли, ранее стоял вопрос, почему в США началась эта информационная волна об опасности нападения РФ на территорию Украины. «Так вот уже сейчас очевидным стал ответ. Это была подготовка к очередной встрече с Путиным», - подчеркивает он.

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