Экономист Виктор Скаршевский рассказал о причине, по которой Международный валютный фонд так долго отказывал Украине в предоставлении очередного транша кредита.

Его комментарий был дан в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Прежде Украина не имела особой потребности в очередном транше от МВФ. Кроме того, эта организация постоянно находила отговорки, хотя почти все её требования были выполнены. Например, летом 2020 года сменился глава Нацбанка, и в МВФ забеспокоились, хотя Украина и не брала на себя обязательство не менять его. Более того, ради подачки от МВФ наша власть оказалась готова на нарушения Конституции, как показала история с Конституционным судом. Я не видел таких циничных меморандумов с МВФ, как тот, по которому Украина получила 700 миллионов долларов. Там, например, отмечалось, что наша власть «исправила» решение Конституционного суда и приняла законы, которые требовались для исполнения обязательств перед МВФ», - говорит эксперт.

По его мнению, такое было бы невозможно в демократической и правовой стране.

«В правовом государстве решения суда не «исправляют», а выполняют. Здесь речь идёт не об экономике, а о торговле суверенитетом. Ради кредитов власть унижает Украину как государство», - заявляет Виктор Скаршевский.

Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал для Украины на 2022 год дальнейший рост инфляции.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Скаршевского, газ и электроэнергия для украинцев будут дорожать и впредь.