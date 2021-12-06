Юрист Геннадий Друзенко объяснил, что руководитель должен сравнивать доходы с расходами и принимать решения по урезанию статей, поскольку государственный бюджет не безграничен.

Свое мнение он высказал в программе «Романенко. Беседы».

Эксперт подчеркивает, что средств на все никогда не хватит, поэтому нужно решать, на что их тратить. «Иначе остаётся только включать печатный станок: медикам деньги даем, учителям даем, на оборону даем, строим школы, бассейны, дороги… И возникает вопрос: за чей счёт банкет?», - рассуждает он.

В частности, Друзенко комментирует ситуацию с нефтью. «Да, была у нас волшебная палочка под названием «реверс», но россияне построили «Северный поток-2», – подчеркивает гость программы. Следовательно, констатирует он, появилась проблема, а тем временем Зеленский утверждает, что цены не будут расти. Тем не менее, говорит юрист, ничто в мире не бесплатно и кому-то придется платить.

По его мнению, решить эту проблему помогло бы экспортирование энергоносителей, но сейчас Украина не может этого делать. В то же время, эксперт добавляет, что разницу между ценой газа на внешнем и внутреннем рынке нужно покрыть. «А бюджет, как я сказал, не резиновый», – подчеркивает Друзенко. Следовательно, он указывает на главную задачу и проблему политиков: решать, как тратить средства ограниченного бюджета, то есть ставить приоритеты.

Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, что Зеленский не перешел рубикон, после которого на Майдан могут выйти сотни тысяч человек.

Также Politeka писала, что астролог заявила, что для Украины очень хорошо будет принять бюджет в декабре.