Политтехнолог Александр Кочетков высказался по поводу действий власти с учетом возможности проведения досрочных президентских перевыборов.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

По мнению гостя программы, сегодня власти прибегают к предвыборной риторике. В пример он приводит экономические паспорта. «Кто поверит, что деньги будут лежать и ждать своих хозяев 20 лет, что их уже через полгода не заберут в ковидный фонд или ещё куда-нибудь?», - спрашивает Кочетков.

По его словам, такие действия могут добавить властям баллов на выборах. «И если сейчас власть начинает борьбу с крупным олигархом, то вполне логичным следующим шагом видится такой: президент обращается к народу и просит у него вотум доверия», - рассказывает эксперт. Следовательно, констатирует он, причиной этого вотума будет борьба с олигархами и он оформится в досрочные выборы президента.

Кроме того, отмечает Кочетков, возможны перевыборы и в Верховную Раду, но только после президентских выборов. «Можно будет повторить опыт 2019 года, и своим рейтингом провести в парламент свою политическую силу», - рассуждает политтехнолог. По его мнению, результаты уже не будут такими, как раньше, но они все равно будут.

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