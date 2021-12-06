Политолог-международник Максим Яли рассказал, каким образом Путин, создавая напряжение на украинской границе, пытается добиться от Вашингтона гарантий невступления Украины в НАТО.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Яли напомнил, что за несколько дней до назначенной видеовстречи появилась статья Washington Post, посвященная вопросу возможного вторжения РФ в Украину. По словам политолога, в ней подчеркивается, что Россия, стягивая войска к украинской границе, поднимает градус напряжения, чтобы добиться от Вашингтона гарантий того невступления Украины в НАТО и воздержания Альянса от военных действий на нашей территории. И подтверждает, что тот вопрос может также обсуждаться между Владимиром Путиным и Джо Байденом уже на следующей неделе во время их видеовстречи.

натто«Анализируя реакцию европейских стран НАТО, за редким исключением в лице Польши и стран Балтии, Кремль пытается решить вопрос невступления Украины в НАТО в обозримом будущем и получить гарантии этого. Кроме того, в дипломатии действует неписанное правило: «Хочешь получить желаемое, требуй нереального». Вот именно так и стоит воспринимать ультиматумы и «хотелки» Кремля. Получится «прогнуть» Запад – прекрасно, не получится – и реализацией Минских соглашений на данном этапе также удовлетворимся. Ведь если его реализуют и ОРДЛО дадут особый статус, то на планах о вступлении в НАТО Украине придется забыть», - объяснил Яли.

Политолог отметил, что информационная волна в США касательно возможного военного вторжения РФ была нужна для обоснования встречи Байдена с Путиным. По его словам, если после этой встречи последует очередной отвод российских войск от наших границ, то подано это будет не как слабость Байдена, а как акт предотвращения полномасштабной войны и ликвидации угрозы международной безопасности.

«Для Украины главный риск и негативный момент от встречи Путина с Байденом заключается в том, что ее судьбу будут обговаривать без ее участия. И есть риск достижения договоренностей, противоречащих национальным интересам Украины. Если им удастся договориться и по другим ключевым вопросам – Ирану, Сирии, а главное – как минимум нейтралитете России в противостоянии США с Китаем, тогда уже в ближайшее время давление на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений по Кремлевскому сценарию со стороны США может резко возрасти», - считает Яли.

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