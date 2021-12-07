Политолог Оксана Белякова рассказала, как будет себя вести Россия на границе с Украиной и насколько велика масштабная эскалация либо прямое вторжение.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«С точки зрения военного искусства, военная компания, как мне кажется, неблагоприятная для того, чтобы воспользоваться этим периодом. Хотя умные люди нас научили, что все страны почему-то готовятся к войне прошлого и не понимают того, что война будущего будет выглядеть по-другому и вполне достаточно будет авиации. И необязательно надо будет прятать какие-то танки или установки в кустах во время весеннего периода. Поэтому, мне кажется, что речь не идет о вторжении России, исходя из остатков логики», - сообщила Оксана Белякова.

Политолог сказала, что речь идет о том, что нужно решить те проблемы, которые были не решены на встрече президента Байдена и президента Путина. И тут все активно вспоминали о Китае, считает она, то есть встречались, чтобы решить, они дружат против Китая или кто-то уходит на сторону Китая, и тогда эта дружба совершенно по-другому будет выглядеть.

«С точки зрения ситуации, которая произошла в Афганистане, мы видим, что бывшие советские республики, которые граничат непосредственно с Афганистаном, теперь начинают оглядываться на своего русского соседа и возникает мысль о том, что он будет залогом и гарантией безопасности. Потому что иметь такую горячую точку на своих границах – это неприятная ситуация. Что может быть и дает президенту России повод думать о том, что он будет тем собирателем бывших советских республик в единый Советский Союз», - резюмировала Оксана Белякова.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Кремль пытается решить вопрос невступления Украины в НАТО.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о чем Байден и Путин будут говорить на переговорах.