Политтехнолог Александр Кочетков рассказал, является ли Украина разменной монетой для США и России, и как должен действовать президент, чтобы обозначить нашу позицию.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Сейчас Россия выставляет некую красную линию или претендует на право вето, но тут же руководство НАТО сказало, что права вето у России не будет. Россию не должно волновать расширение НАТО, если она не собирается нападать, а если они собираются на кого-то нападать, тогда НАТО должно их очень волновать. Это попытки России придать значимость своим заявлениям и за этим ничего не стоит - это просто вопрос торга», - рассказал Александр Кочетков.

Политтехнолог сказал, что определяющая позиция должна быть за Украиной, согласно ли украинское общество и руководство становиться разменной монетой. К сожалению, вся практика нашего руководства и шоу-биза, считает он, демонстрирует максимум казаться, а не быть. Позиция Великобритании – это то, уверен он, что они готовы вкладывать в усиление Украины. Нам нужно затаскивание на нашу территорию, уверен он, в качестве учебных лагерей максимальное количество иностранных вооруженных соединений.

«И мы таким образом должны минировать в политическом смысле свою территорию, чтобы России соваться к нам было рискованно в международном смысле. Нужно профинансировать военную сферу, чтобы было понятно, где у нас начинает возрастать оборонный потенциал. Украине нужно стремиться быть готовой к любому варианту развития событий. Но зима наименее вероятное время для какой-либо агрессии России», - резюмировал Александр Кочетков.

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