Политтехнолог Юрий Подорожный рассказал, что Россия отступит только тогда, когда наша страна будет восприниматься ею сильной и самостоятельной, а никакие переговоры с Россией не повлияют.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«В ближайшей перспективе никакие переговоры не принесут Украине мир и мы это должны с вами понимать. Потому что вопрос мира на Донбассе и в Крыму для россиян очень простой – Украина отказывается от Крыма. А представьте себе какого-нибудь политика в Украине, который выйдет и скажет, что он с Путиным подпишет какую-то бумажку, но мы должны отказаться даже от идеи возвращения Крыма. Этот политик сразу становится политически мертвым. Или представить, что кто-то сегодня выйдет и скажет, что подпишет договор с россиянами, что ОРДЛО мы признаем - это тоже будет мертвый политик», - подчеркнул Юрий Подорожный.

Политтехнолог сказал, что если это даже будет сказано не из уст украинских патриотических сил, то все равно это звучит как предательство. Сложно представить, считает он, какие усилия нужно было бы проявить для пиарщиков, чтобы убедить украинское общество, что можно вообще в голос на эти темы говорить. Поэтому россияне это прекрасно понимают, уверен он, поэтому россияне не пойдут в ближайшее время войной на Украину, потому что они не приобретут легитимность.

«Потому что Россия не придет в Украину освободителями, а придет захватчиками. А если они придут захватчиками, то это в конечном счете обернется для них сопротивлением. И как ОУН УПА – повстанческая армия, действовавшая в нескольких областях на Западной Украине, вся Украина превратится в подпольную армию, которая будет воевать с россиянами. Как бы это сейчас ни звучало пафосно, но в 2014 году политики растерялись, когда россияне начали оккупировать Крым и разрешать конфликт на Донбассе, а толчок на сопротивление дал народ. Люди ушли, появились добровольцы, волонтеры, которые начали отправляться на Восток, защищать украинскую территорию», - резюмировал Юрий Подорожный.

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