Народный депутат Украины Олег Семинский убежден, что Украина должна добывать гораздо больше газа, чем сейчас. Для этого у нее есть все возможности.

Об этом он рассказал в программе Петра Охотина Tiger News.

Нардеп приводит интересный факт: «В 1973 году Украина, когда открыла Шебелинское месторождение, добывала 73 миллиарда кубических метров газа. Этот весь газ пошел на Европу. Тогда, собственно, была построена наша газотранспортная система. У нас есть уникальная газотранспортная система, подземные газовые хранилища. Сейчас мы можем хранить 32 миллиарда кубических метров, а нарастить объем газовых хранилищ мы можем до 50 миллиардов».

Он объяснил, зачем это было сделано.

«Скважина, добывающая газ в Украине и добывающая на Ямале в России, должна работать круглый год в своем статическом режиме. Ее нельзя летом прикрыть, а зимой открыть. Это может привести к полной потере скважины. Скважина должна постоянно работать в одном режиме. Когда газ летом добывается в стабильном режиме, его закачивают в газовые хранилища. А когда сезон, он откачивается из газовых хранилищ, не только украинских», - рассказывает нардеп.

В Европе также есть хранилища газа. Правда, не такие большие, на 5-7 миллиардов кубометров. У России тоже есть свои газовые хранилища.

«Я плавно перехожу к тому, что никакой технической необходимости в построении Северного потока-2 просто не было. Это вопрос политики, а не экономики. Когда Россия начала строить Северный поток-2, цель была только одна: оставить Украину без транспортного газа», - заключает он.

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