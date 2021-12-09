Заслуженная юрист Украины Марина Ставнийчук рассказала, как она оценивает встречу президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, и что в этой ситуации нужно делать Украине.

Об этом она сказала в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Не нужно искать в этом очередном разговоре президентов Соединенных Штатов и России очередную измену или очередную суперпобеду одной из сторон. Это еще один этап на пути глобальной стабильности. Мы все весь год живем в условиях гибридной Третьей мировой войны, которая практически должна нас привести к установлению нового миропорядка”, - сказала Марина Ставнийчук.

Она отметила, что все понимают, что активная война никому не нужна, поскольку в ней не выживет никто.

“То, что президент Байден позвонит не сразу, как он позвонил лидерам европейских стран, а в четверг – это для нас, может быть, и гораздо лучше. Здесь тоже нет предательства по отношению к нашему руководству. Это позволит нашим властям спокойно проанализировать ситуацию. Может получить больше информации от дипломатических разведок, от военной, внешней разведки. Проанализировать ход разговора”, - добавила Марина Ставнийчук.

По ее словам, Украине важно предложить свою версию по решению проблемы на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Максим Яли отметил об онлайн-встрече Байдена и Путина: "Именно Украина была главной темой переговоров" .