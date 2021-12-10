Глава Украинского Союза ветеранов Афганистана, герой Украины Сергей Червонопиский поразмышлял над тем, насколько возможно развертывание полномасштабной войны в Украине.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Сергей Червонопиский убежден, что Россия не начнет полномасштабное вторжение в Украину. «Потому что должны быть основания и в любой боевой операции должна быть стратегия. Вычисляются также боевые действия и последствия боевых действий», – объясняет он.

К тому же, говорит гость программы, руководство РФ также понимает, что им нечего делать в Украине, Кремль просчитывает и свои шаги, и сопротивление со стороны украинцев. Чтобы не быть голословным, он напоминает о событиях 2014 года, когда на территории Крыма проводилась пропаганда и работа с населением. «Поэтому оккупация Крыма была воспринята населением прекрасно», – констатирует Сергей Червонопиский.

Кроме этого, отмечает он, не последнюю роль в событиях 2014 года сыграли неудачные решения Верховной Рады, временного руководства и президента Януковича. Следовательно, подчеркивает герой Украины, он не поддерживает государственную политику действующей власти. «Происходит очень много бессмыслицы, работы на пиар и неразумных шагов, которые могут привести к еще худшим последствиям, чем у нас есть сегодня», - подчеркивает он.

Итак, заключает Сергей Червонопиский, сейчас Россия не имеет выгоды от нападения на Украину, поскольку, кроме сопротивления ВСУ, будет еще и колоссальное сопротивление самого населения. «Российская общественность не примет огромную массу гробов, которые придут в российский регион», - добавляет он.

Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что в условиях агрессии РФ Украине следует строить свой сектор безопасности.

Также Politeka писала о том, что Червонопиский рассказал, что именно сейчас не так в украинской армии.