Политолог Руслан Бизяев рассказал, будет ли президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заставлять президента Украины Владимира Зеленского имплементировать Минские соглашения, и может ли США помочь решить проблемы Украины.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

“По Украине все комментарии, которые я читаю, можно вложить в одно предложение: Байден заставит Зеленского выполнять Минск. Ни больше и ни меньше. Так ли это? Мне кажется, нет, потому что на сейчас Украина находится в рамках атлантических хартий в британской зоне влияния. Кредиты нам в основном дает Британия. Влияние в основном имеет Британия”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что обычно Украине давали деньги, а потом выдвигали свои политические пожелания, тогда как в этот раз просто выдвинули политические пожелания.

“Минский процесс как инструмент умер. Введение или невведение туда Соединенных Штатов категорически ситуацию не поменяет. Потому что ключевые проблемы – это политическая часть”, - добавил Руслан Бизяев.

По его словам, решить эти ключевые задачи могут только в результате непубличных прямых переговоров. Без решения этих проблем имплементировать политическую часть Минска невозможно.

“Можно ввести формулу Штайнмайера в наше законодательство, это не проблема. Проблема в том, как это выполнить. Как начать реальную реинтеграцию?”, - подчеркнул политолог.

Как сообщала Politeka, Максим Яли заявил об онлайн-встрече Байдена и Путина: “Именно Украина была главной темой переговоров”.

Также Politeka сообщала, что Виталий Кулик отметил, что нам нужно решить вопрос со стеной на границе с Беларусью.