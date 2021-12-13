Политический аналитик Руслан Бизяев прокомментировал итоги разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным, в частности, отмену ряда американских санкций против россиян.

Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В действительности в США и не собирались вводить антироссийские санкции. В Конгрессе шла дискуссия на эту тему, но она закончилась ещё до беседы Байдена с Путиным. Точно так же совет директоров SWIFT ещё до разговора президентов пообещал не отключать Россию от этой системы. Все концептуальные решения были приняты до разговора Байдена и Путина. Сам он стал определённым элементом фиксации договорённостей, но не более того. Подобные вопросы обсуждаются и решаются не на встречах президентов, а в процессе их подготовки. Если стороны согласовали повестку дня – значит, встреча состоится, и заранее принятые решения будут на ней формализованы», - рассказывает Руслан Бизяев.

Он также пояснил смысл данного разговора президентов.

«Байдену был нужен разговор, чтобы показать американцам, что он не агент Путина. Путин подтягивает войска к Украине – и тут на лихом коне подъезжает ковбой Джо, достаёт кольт, наводит его на Путина и говорит: «Отойди». И Путин отходит. Как не послушать такого уважаемого человека, который встречался ещё с Громыко?», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал, что в России рассматривают Украину как вопрос своей безопасности.

Также Politeka сообщала, что Бизяев прокомментировал разговор Байдена и Путина.