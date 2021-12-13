Политолог Владислав Дзивидзинский поделился своим мнением по поводу того, какой фактор играет основную роль в победе на выборах, и как в этом отношении обстоят дела у нынешней власти.

Свой комментарий он дал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Для победы на выборах всегда крайне важно сохранить свой ядерный электорат и возможность мобилизовать его. Его наличие – это фундамент, на котором можно строить или перестраивать тот или иной политический проект. Большинство экспертов согласно, что БЮТ и ЕС останутся и в новом политическом цикле – именно за счёт своего ядерного электората. А вот насчёт «Слуги народа» такой уверенности нет, хотя сейчас эта партия занимает в рейтингах первое место – хотя и здесь наблюдается отрицательная динамика. Дело в том, что даже экспертам трудно сказать, каков ядерный электорат «Слуги народа», - говорит Владислав Дзивидзинский.

По его мнению, голосование за эту партию было равнозначным голосованию «против всех».

«Все политики предыдущей генерации утомили население, и мы были готовы на эксперимент: вручить власть народному любимцу, близкому каждому из нас. Для большинства это была осознанная попытка сменить старую власть любой ценой», - полагает Владислав Дзивидзинский.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на сильную сторону президента Владимира Зеленского.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Дзивидзинского, политический кризис в Украине наступил давно, но «слуги» осознают это только сейчас.