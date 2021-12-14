Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, как Кремль и сам президент РФ Владимир Путин понимают «красные линии» для Украины.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Как отмечает эксперт, сегодня часто говорят о «красных линиях» или «дорожной карте» - эти термины ввели в международное право и международные отношения. Он объясняет, что речь идет о зонах безопасности в политических и международных отношениях, которые не следует переходить, поскольку это может вылиться в войну или другие роковые вещи.

Сейчас же, рассказывает Александр Мусиенко, РФ указывает своей внутренней аудитории на опасность со стороны НАТО, которое подвозит Украине ракеты, чего на самом деле нет, а значит, нужно консолидировать все силы и противодействовать возможному началу мировой войны. «Почему Россия выбирает такую риторику и говорит, что «красные линии» для нее – это НАТО, потому что им это очень выгодно. Потому что это подмена внутренней политики внешней политикой», – объясняет гость программы.

Следовательно, констатирует он, такие заявления выгодны руководству РФ, поскольку так отвечает на вопросы об экономических, гуманитарных и других проблемах внутри государства. В то же время Александр Мусиенко указывает на то, что Украина даже не получила план членства в НАТО. «Поэтому это мнимая угроза, придуманная Российской Федерацией для внутренней аудитории, чтобы доносить ситуацию о внешней угрозе. Чтобы все внутренние проблемы казались второстепенными по сравнению с тем, что им нужна безопасность и им это очень удобно», - рассуждает эксперт.

Кроме этого, отмечает Александр Мусиенко, НАТО и отдельные его члены ведут достаточно осторожную политику по отношению к Украине, поэтому РФ не может интерпретировать ее как агрессивную.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, нужны ли физически миротворцы НАТО на территории Донбасса.

Также Politeka писала о том, что Харебин заявил, что конфронтация со всеми – это скрепляющий фактор для России.