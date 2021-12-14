Об этом он рассказал во время эфира телеканала «Украина 24», фрагмент которого опубликовал на своей странице в Telegram.
По мнению Анатолия Матиоса, в случае нарушения должностному лицу сразу нужно назначать наказание по закону, а не ограничивать его осуждением Общественного совета, в котором работают такие же, как и нарушитель, люди. Анатолий Матиос подчеркивает, что это люди, которые нигде до этого не работали и монополизировали право осуждать других, еще и толпой на широкую общественность.
«Зачем придумывать то, что есть, и которое не исполняется? Фактически должен быть не кодекс этики власть имущих, а должна быть тирания закона», - убежден он.
Итак, констатирует генерал-полковник, все, что происходит сейчас в органах государственного управления – комиссии, конкурсы, добродетели, заслушивания – не важно. «Много слов и мало дела. Это не имеет никакого значения. Есть политическая воля для тирании закона – значит, будет закон. Нет политической воли – будет одно бла-бла-бла», - объясняет он.
Как сообщала Politeka, Матиос прокомментировал ливень конфиденциальной информации в украинские медиа.
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Также Politeka писала о том, что Матиос заявил, что украинские правоохранительные учреждения переживают кризис.