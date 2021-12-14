Экс-председатель Общественного совета при Донецкой ОГА Вячеслав Редько рассказал, как Украина может вывести ОРДЛО из изоляции, и доходят ли месседжи Киева до оккупированных территорий.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Украина, к сожалению, никак не может повлиять на ситуацию в ОРДЛО. Но то, что делает Украина, она должна показывать, что мы всегда готовы это делать. Украина вынуждена сегодня жить по тем правилам, которые нам кто-то диктует. И страшно то, что мы, находясь на своей территории, вынуждены жить по чужим правилам», - рассказал Вячеслав Редько.

Вячеслав Редько заявил, что на оккупированных территориях осталось много пенсионеров и они технически не совсем грамотные. Поэтому они слушают то, что им дают, подчеркнул он, а именно российские каналы.

«Я не понимаю, почему мы сегодня в информационной войне даем контент украинских каналов за деньги для оккупированных территорий. Мы должны сделать все, чтобы для оккупированных территорий были открыты украинские каналы, и они были бесплатные», - резюмировал Вячеслав Редько.

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