Экс-председатель Общественного совета при Донецкой ОГА Вячеслав Редько рассказал, как Украина может вывести ОРДЛО из изоляции, и доходят ли месседжи Киева до оккупированных территорий.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «MY.UA» с Екатериной Павловой.
«Украина, к сожалению, никак не может повлиять на ситуацию в ОРДЛО. Но то, что делает Украина, она должна показывать, что мы всегда готовы это делать. Украина вынуждена сегодня жить по тем правилам, которые нам кто-то диктует. И страшно то, что мы, находясь на своей территории, вынуждены жить по чужим правилам», - рассказал Вячеслав Редько.
Вячеслав Редько заявил, что на оккупированных территориях осталось много пенсионеров и они технически не совсем грамотные. Поэтому они слушают то, что им дают, подчеркнул он, а именно российские каналы.
«Я не понимаю, почему мы сегодня в информационной войне даем контент украинских каналов за деньги для оккупированных территорий. Мы должны сделать все, чтобы для оккупированных территорий были открыты украинские каналы, и они были бесплатные», - резюмировал Вячеслав Редько.
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Как сообщала Politeka, Руслан Бортник назвал три причины кадровых ротаций в украинской политике.
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