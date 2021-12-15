До 25 января 2022 года Верховная Рада должна назначить внеочередные выборы городских голов Кривого Рога и Золотоноши, а также володарского поселкового головы (Киевская область), чтобы они произошли в определенный законодательством срок — 27 марта 2022 года. Сейчас есть выводы профильного комитета о назначении таких выборов и зарегистрированы соответствующие проекты постановлений.

15 августа городского голову Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме, информирует ОПОРА. 25 августа Криворожский городской совет принял к сведению факт досрочного прекращения полномочий Павлова как городского головы в связи со смертью. 8 сентября секретарь Криворожского городского совета Юрий Вилкул поднял перед парламентом вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы.

22 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту назначить внеочередные выборы криворожского городского головы на 27 марта 2022 года.

12 октября Володарский поселковый голова Александр Ференец сложил полномочия по собственному желанию. В этот же день поселковый совет принял решение о досрочном прекращении его полномочий. 23 октября секретарь поселкового совета обратилась в парламент относительно назначения внеочередных выборов. 6 декабря профильный Комитет Верховной Рады рекомендовал назначить выборы володарского поселкового головы на воскресенье, 27 марта 2022 года.

Городской голова Золотоноше Виталий Войцеховский стал народным депутатом по результатам промежуточных выборов 31 октября в округе №197. 10 ноября Войцеховский обратился с заявлением о сложении полномочий, а 11 ноября Золотоніська міська рада досрочно прекратила их. 16 ноября секретарь городского совета обратилась в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов. 6 декабря профильный Комитет рекомендовал Верховной Раде назначить внеочередные выборы золотоношского городского головы.

Часть 3 статьи 42 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине” предусматривает, что не позднее чем на 15 день после увольнения с должности или смерти сельского, поселкового, городского головы лицо, которое на это время в соответствии с законом осуществляет полномочия сельского, поселкового, городского головы, обращается в Верховную Раду Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов сельского, поселкового, городского головы. Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой Украины не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего городского головы, о чем парламентом согласно ч. 3 ст. 194 Избирательного кодекса принимается соответствующее решение.

Согласно части 1 статьи 5 Избирательного кодекса, внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы проводятся дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В соответствии с частью 1 статьи 195 Избирательного кодекса, внеочередные местные выборы назначаются не позднее чем за шестьдесят дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за пятьдесят дней до дня внеочередных местных выборов.

Итак, если Верховная Рада не примет решение о внеочередных выборах до конца января 2022 года (за 60 дней до дня голосования, то есть до 25 января 2022 года), такие выборы не смогут состояться 27 марта 2022 года.

Отметим, что в соответствии с календарным планом сессии парламента 17 декабря — последний пленарный день в этом году, а продолжат работу депутаты с 18 января 2022 года. Именно эти недели с 14 по 17 декабря и с 18 по 21 января является ключевым для того, чтобы парламент выполнил свою функцию и вовремя назначил местные выборы, которых ждут в этих общинах.