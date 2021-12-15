Политический эксперт Владимир Кацман поделился своим видением нынешней ситуации в Европейском союзе и прокомментировал перспективы европейской интеграции Украины.

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Мы стремимся вступить в Евросоюз, но сейчас он слаб, как никогда. Эту организацию очень существенно ослабил Брекзит, который стал серьёзным экономическим ударом по ней. В Германии сейчас меняется власть, а ведь именно Меркель долгие годы была основной опорой стабильности в Европе. А во Франции в апреле будут президентские перевыборы, и шансы Макрона выглядят очень слабыми. Его атакуют и справа, и слева, а сам Макрон – это своего рода французский Ющенко, который много наобещал, но фактически ничего не сделал. Европа ослабла настолько, что Россия фактически перестала считаться с её интересами. Сейчас Москва договаривается не с Европой, а с отдельными европейскими странами, и с каждой ведёт свою политику», - отмечает Владимир Кацман.

По его словам, сутью и главным средством внешней политики России всегда была продажа газа, которая и сейчас продолжает определять эту политику.

«В чём состоят интересы РФ и США – понятно, а где украинские интересы? Где наше видение ситуации? Мы стремимся в Европу, но какое место хотим там занять? Кто наши союзники? На эти вопросы ответов нет», - говорит Владимир Кацман.

Как сообщает Politeka, ранее экономист Юрий Атаманюк отметил, что конфронтация между Россией и ЕС существует только в политике, но не в экономике.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политолога Алексея Якубина, европейский проект не может существовать без России.