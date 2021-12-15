Политический эксперт Владимир Кацман рассказал о проблеме недоверия, возникшей между властью и общественностью в Украине, и поразмышлял над причинами ее возникновения.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

Прежде всего, эксперт подчеркивает, что за время своего правления «слуги» пообещали много, а выполнили – мало. «Вместо настоящих реформ они служат чьим-то корыстным интересам, что и ведет к большому недоверию и разделению в обществе», - говорит он. Как отмечает Владимир Кацман, к большому недоверию на самом деле ведет маленькая ложь.

В частности, напоминает он, были обещания, что об Украине не будут говорить без самой Украины, тем не менее, именно этим и занимаются РФ и США. «Бильярдисты во время игры не станут думать, не больно ли шарам. А Украина в международной политике превратилась в бильярдный шар, которым играют, не спрашивая его мнения», - возмущается эксперт. Кроме того, добавляет Владимир Кацман, и США, и РФ, и ЕС – все обеспокоены своими проблемами, но не проблемами Украины.

Попутно гость программы отмечает, что в Европе сейчас идет глубокий кризис. В то же время цель Украины, говорит он, - вступление в ЕС, но возникают вопросы. «Я тоже хочу европейскую зарплату, европейский комфорт, европейскую медицину, европейские социальные гарантии», - подчеркивает он. Следовательно Владимир Кацман делает вывод, что Украине не столько нужен ЕС, сколько его стандарты жизни, ведь именно они ведут к вступлению в организацию.

Как сообщала Politeka, Кацман поделился своим видением нынешней ситуации в Европейском Союзе.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как Украине повторить у себя так называемое сингапурское экономическое чудо.