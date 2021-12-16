Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, в чем суть и какая существует классификация социального явления политики, необходимой для обеспечения интересов общества и регулирования отношений в нем.

Об этом он рассказал в своей программе «Антишпора от Подорожнего».

Как рассказывает эксперт, политика появилась тогда, когда общество дифференцировалось на социальной, этнической и религиозной основе. Тогда, добавляет он, возникла потребность в такой социальной силе, которая могла бы предоставить обществу возможность реализации своих личных и групповых интересов, а также могла бы регулировать отношения внутри него и обеспечивать его целостность. «С учетом социального назначения политики она может быть определена как деятельность руководства и управления обществом на основе публичной власти», - заключает Юрий Подорожний.

Далее политтехнолог переходит к классификации политики и ее критериям. Он рассказывает, что по сферах общественной жизни это экономическая, национальная, экологическая, военная, социальная, научно-техническая, культурная политика. Если брать объект влияния, говорит эксперт, то это внешняя и внутренняя политика, а по критерию масштаба – международная, мировая, локальная и региональная. Кроме этого, рассказывает он, политику классифицируют в зависимости от цели на политику компромисса, нейтралитета, открытых дверей, большого скачка и национального примирения.

Подробнее Юрий Подорожний рассказывает о наиболее общей для каждой страны классификации политики на внешнюю и внутреннюю. «Внутренняя политика – это деятельность государства и других политических институтов, охватывающая различные сферы общественной жизни и направленная на сохранение, реформирование или коренное изменение действующих общественных отношений», - рассказывает он.

Как объясняет политтехнолог, отдельные виды внутренней политики выделяются на основе важнейших сфер жизни общества – экономика, социальная сфера и культура. Эти виды политики, подчеркивает он, регулируют общественные отношения в своих сферах и имеют свои разновидности.

Юрий Подорожний подробнее останавливается на этих видах и рассказывает, в частности, об экономической политике. По его словам, сюда входят промышленная, аграрная, финансовая, инвестиционная, структурная, научно-техническая, внешнеэкономическая политика и другие.

Если же говорить о культурной политике, утверждает политтехнолог, это сфера духовной жизни, а различие социальной политики зависит от групп социальных общностей – это ее объекты. Например, рассказывает эксперт, есть политика социального партнерства, которая должна регулировать отношения между разными классами общества, а также этническая, национальная, демографическая, молодежная, пенсионная, региональная политики и другие. Среди отраслевых разновидностей социальной политики он называет жилищную, образовательную и политику здравоохранения.

Как сообщала Politeka, Подорожний рассказал, что в Советском Союзе к середине 60-х годов негативно относились к политологии.

Также Politeka писала о том, что Ивченко выразил свое мнение о том, нужно ли украинскому малому бизнесу идти в политику.

https://youtu.be/MXwo5D4ZVJs