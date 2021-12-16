Бывший депутат Верховной Рады Тарас Чорновил рассказал, как на Беларусь повлияет введение нового союза с Российской Федерацией.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Любой союз, в котором есть Россия, кроме того союза, в котором еще Китай присутствует… В любом другом союзе Россия начинает играть роль гегемона, навязывать свои имперские принципы и приводить к полной и окончательной аннексии этих государств, входящих в альянс. И потому история с этим будто новым советским союзом, о котором, раздувая щеки, говорит Лукашенко – на самом деле это очень плохая история для самой Беларуси”, - сказал Тарас Чорновил.

Он отметил, что в случае, если такой союз будет создан, то Беларусь окончательно потеряет свою субъектность и будет поглощена Россией.

“Месяц за месяцем происходит ползучая аннексия всех сфер суверенитета государства Беларусь… Мы сейчас видим войска, стоящие в Ельне под Смоленском, мощные две российские армии. Я не уверен, намерены ли они на Украину нападать именно таким образом, я от России много жду происков и провокаций, но у меня есть убеждение, что эти войска будут сейчас заведены в Беларусь”, - добавил Тарас Чорновил.

По его словам, суверенитет Беларуси уже был ограничен, когда было создано Союзное государство Беларуси и России.

Он отметил, что создание нового союза указывает на то, что Александр Лукашенко окончательно лишился своей власти и субъектности.

Как сообщала Politeka, Тарас Загородний отметил, что с Беларусью мы в принципе никогда не воевали, а с Россией были вопросы и постоянные стычки.

Также Politeka сообщала, что Виталий Кулик заявил, что нам следует решить вопрос со стеной на границе с Беларусью.





