Экономист Юрий Атаманюк рассказал о влиянии политических заявлений на стоимость энергоресурсов в европейских государствах, а также рассказал, кто не заинтересован в запуске «Северного потока-2».

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как утверждает эксперт, политические заявления напрямую связаны со стоимостью энергоресурсов. В частности, говорит Юрий Атаманюк, так РФ манипулирует европейскими странами. «Путин говорит: «Газа хватит, мы Европу обеспечим» – потом видит: цена газа падает на 30% – «Это же плохо!». Следующее заявление: «Украина ненадежный партнер, ГТС в аварийном состоянии и мы не можем через Украину увеличить объемы поставки». И тут раз, и цена вернулась», - говорит он. Следовательно, констатирует экономист, политический фактор действительно играет большую роль.

Также Юрий Атаманюк утверждает, что больше всего заинтересованы в срыве запуска «Северного потока-2» те, кто его и строил. «Россия и Германия – эти две страны больше всех сегодня не заинтересованы в запуске «Северного потока-2», - подчеркивает он.

Как объясняет эксперт, при запуске «Северного потока-2» стоимость газа на европейском рынке снизится в 3-4 раза. Он считает, что поэтому Германия и Россия пытаются намеренно замедлить запуск трубы, ведь тогда они продадут меньше газа по более высокой цене половине миллиарда европейцев. «За счет дефицита у них сверхприбыль», - подчеркивает Юрий Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, как Запад относится к Украине.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк объяснил, как Украина стала «разменной картой» в геополитических играх.