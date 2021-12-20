Политический аналитик Руслан Бизяев прокомментировал встречу китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, пояснив, о чём говорили на этой встрече.

Своё суждение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Си Цзиньпин и Путин говорили о том, как убежать от санкций и от перезагрузки глобализации, а также о том, кто партнёр, а кто конкурент. Впрочем, одно не исключает другого. Сейчас такое время – время ситуативных союзов, направленных на общую цель. Как говорится, против кого будем дружить? Но внутри таких ситуативных союзов, конечно, остаются противоречия, достаточно вспомнить Атлантическую хартию версии 2.0. Сначала США и Британия в едином порыве создают AUKUS, а потом авторитетный британский журнал The Spectator троллит Байдена, а дальше мы видим, что происходит в Афганистане. А затем можно наблюдать ситуацию в Европе и то, что происходит на саммите демократий. И в Евросоюзе всё то же самое. Франция и Германия – вроде бы союзники, но не совсем. Внешнеполитические контры Макрона и контры Шольца – это, как говорят в Одессе, две большие разницы», - отмечает Руслан Бизяев.

По его словам, все ситуативные союзы действуют по одному и тому же принципу.

«Путин и Си говорили о том, как им дружить против мировой глобализации. В этом деле их партнёры – Индия, ОАЭ, которые отказались от закупки американского вооружения… Эти страны не хотят, чтобы их экономика была уязвима для санкций», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он предположил, что правящая в Германии коалиция заведёт экономику страны в тупик.

Также Politeka сообщала, что Бизяев рассказал о том, почему для Путина так важна Украина.





