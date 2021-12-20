Журналистка Виктория Панченко рассказала о низком уровне социального обеспечения украинцев, а также о неуспешном реформировании пенсионной системе в Украине.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

«Сегодня в Украине около 11 миллионов пенсионеров и 65% из них получают пенсию ниже 3000 гривен. И только чуть менее 3% пенсионеров получают пенсию выше 10 тысяч гривен в месяц. Как правило, это бывшие министры, народные депутаты, судьи, прокуроры и другие высокопоставленные чиновники. Обеспечив себя пенсиями, госчиновники заявляют, что остальным для выплат нормальных пенсий денег не хватает», - говорит Виктория Панченко.

По ее словам, отсутствие денег – не причина, а следствие той политики, которую проводят государственные чиновники. Журналистка считает, что эта политика не направлена на развитие национальной экономики, создание новых рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса. В итоге, добавила она, практически весь бизнес вынужден работать в тени.

Виктория Панченко отметила, что самая большая пенсионная реформа стартовала еще в 2004 году. Она объяснила, что дополнение к существующей солидарной системе, реформа предусматривала создание двух новых уровней пенсионного обеспечения: государственного накопительного пенсионного страхования – 2-й уровень, и частных накопительных пенсионных фондов – 3-й уровень.

«Но и тут, что-то пошло не так. Вместо того, чтобы создать систему накопительного пенсионного страхования в дополнение к солидарной системе, государство перешло сразу к третьему уровню и разрешило создать частные пенсионные фонды. Многие из них тут же были использованы нечистыми на руку дельцами для выманивания денег у доверчивых вкладчиков. И первый же финансовый кризис 2008/2009 годов привел к банкротству многих таких фондов», - рассказала Виктория Панченко.

В итоге, по ее словам, брошенная на произвол судьбы солидарная система все глубже погружается в кризис. Журналистка отметила, что за последние три года дефицит ПФУ вырос со 155 млрд грн в 2018 году до 200 млрд грн в 2020-м, а в нынешнем году эти дотации из бюджета могут вырасти еще на 10%. При этом, добавила она, пенсии маленькие, ситуация не стабильная и большинство украинцев могут оказаться без достойных пенсий.

«В правительстве настаивают на принятии закона об обязательном накопительном пенсионном страховании уже в этом году, чтобы новая система могла заработать с 2023 года. Иначе ее введение отстрочится еще как минимум на год. Стаж повышают и будут повышать еще больше. И наблюдая за действиями правительства и парламента складывается впечатление, что работать придется всю жизнь», - заявила Виктория Панченко.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова отметила, что в Украине будут ужесточены требования для людей пенсионного возраста.

Также Politeka писала о том, что Панченко прокомментировала последнее в этом году повышение пенсионных выплат.