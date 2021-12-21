Політолог Тарас Чорновіл поміркував над тим, чи чинна українська влада має взагалі розуміння свого стратегічного руху чи подальший план дій.

Про це він розповів у програмі «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

Тарас Чорновіл зізнається, що хотів би позитивно оцінити ситуацію, але натомість радить подивитися на конкретні об’єктивні деталі і без жодного суб’єктивізму. Зокрема, підкреслює він, чинна влада вже протягом двох років не затверджує програму дій уряду.

Принагідно експерт зазначає, що хоч якась програма була в уряду Гончарука, але й її він вважає радше безглуздою. «В тій програмі було написано, що ми на 40% за чотири роки маємо підняти ВВП. Насправді воно у нас загальмувалося і зріст йде в районі 3% і головне, щоб спаду не було», - розповідає він. Також Тарас Чорновіл проводить аналогії із сусідньою Польщею, порівняно з якою Україна неймовірно швидко скочується вниз.

Отже, констатує він, немає чому радіти, до того ж, інфляція сьогодні утричі більша, аніж це було заплановано ще на початку року. Окрім цього, додає політолог, девальвація національної валюти низька, купівельна спроможність невпинно падає, а комунальні тарифи ростуть, хоч до цього й не було передумов. «Влада дійсно розуміє, що тарифи є певним фактором, який є особливим подразником. Коли з'явиться платіжка з катастрофічним зростанням, це все вибухне», - попереджає Тарас Чорновіл.

До того ж, підкреслює гість програми, Україна має розвалену систему субсидій і отримати її зможуть не всі. У такому разі, переконаний він, через ріст тарифів може початися бунт, саме тому владі довелося вхопитися за єдиний сегмент. «НБУ вже заявив у інфляційному прогнозі, що наступного року після завершення опалювального сезону стримувати тарифи буде неможливо», - повідомляє політолог.

Як повідомляла Politeka, Чорновіл розповів, чому в українців зараз починається стан глибокої депресії.

Також Politeka писала про те, що Чорновіл прокоментував союз Росії і Білорусі.