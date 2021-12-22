Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал о взаимосвязи политики с разными общественно важными сферами жизни и объяснил, в чем он проявляется на примере некоторых из них.

Об этом он рассказал в программе «Антишпора от Подорожнего».

«Политика тесно связана с разными сферами общественной жизни – экономикой, моралью, правом, религией, культурой, экологией и т.д. Отношения между политикой и экономикой, как доказывают теоретические разработки западных и отечественных политологов, следует рассматривать не в разрезе зависимости политики от экономики – марксистский подход, а учитывая их взаимозависимость и взаимосвязанность», - говорит Юрий Подорожний.

Он отметил, что политика находится в тесных отношениях с общественной моралью. По его словам, трагические страницы отечественной истории XX века свидетельствуют, что, если политика пренебрегает общечеловеческими ценностями в пользу классовых, групповых, корпоративных интересов, тогда резко деформируется общественная мораль.

«Например, сталинщиной нормой считали доносы, измену друзей и родственников, попрание человеческого достоинства. Сочетание политики с общечеловеческой моралью, характерное для демократических стран, достигается консенсусом, компромиссами, цивилизованным отношением к оппозиции, отрицанием фанатической жертвенности», - пояснил Юрий Подорожний.

Эксперт добавил, что взаимозависимость политики и права имеет противоречивую природу. По его словам, с одной стороны, право может быть использовано против политических оппонентов, стать орудием антидемократической политики, а с другой – само право определяет границы и возможности деятельности как оппозиции, так и правящих кругов, обеспечивает стабильность политического режима.

«Взаимосвязь политики и религии наблюдается в деятельности общественных объединений, политических партий, программы которых содержат религиозные идеи или вероучения. Непременным направлением деятельности любого государства есть культурная политика, призванная удовлетворять культурные потребности широких масс населения, способствовать культурному прогрессу», - говорит Юрий Подорожний.

Также, добавил он, важное значение в современных условиях приобретает экологическая политика – система мер, осуществляемых государством в целях сохранения окружающей среды и защиты природы. По его словам, важным направлением экологической политики является поиск и внедрение новых природосберегающих технологий.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал об опыте провозглашения независимости другими постсоветскими странами.

Также Politeka сообщала, что Ившина рассказала, какие ценности собственной идентичности следует вернуть украинцам.