Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».
«То, что судьба ядерного оружия решалась таким образом, что Украина должна была избавиться, это факт того, что было давление со стороны России и США. Украина должна получить действительные юридические гарантии», - отметил Александр Моцик.
По мнению эксперта, Украина могла бы достичь после Будапештского меморандума, когда наша страна добровольно отдала ядерное оружие, определенные юридические гарантии, но это не было четко сделано.
«Тогда американская сторона и все исходили из того, что это юридическое обязательство, то есть вопрос в толковании международного договора, а когда международный договор толкуется, то принимают во внимание и ход переговоров. Поэтому имели в виду, что это будут «гарантии», но, к сожалению, Украина пострадала и этот вопрос не реализован», - сказал Александр Моцик.
По словам дипломата, Будапештский меморандум не был правильно трактован, поэтому Украина фактически не получила нужных гарантий, что сейчас можно увидеть исходя из войны с Россией и потерей наших территорий.
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