Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал об основных подсистемах общества и объяснил, почему их безупречное функционирование необходимо для жизнеспособности общественно-политической системы.

Об этом он рассказал в программе «Антишпора от Подорожнего».

«Каждое общество является совокупностью подсистем или сфер: производственной, социальной, духовной, политической, к которой принадлежат институты государства и власти. Все эти подсистемы наделены присущими только им структурой, функциями, ценностями, нормами, целями и так далее», - говорит Юрий Подорожний.

Он объяснил, что производственная функция обеспечивает материальную основу жизни общества, социальная и духовная способствуют нормальному функционированию разных социальных институтов. Политическая, добавил эксперт, призвана создавать благоприятные условия для эффективной деятельности всех звеньев общественной системы, для полной реализации интересов всех членов общества.

Юрий Подорожний подчеркнул, что каждая из подсистем может сохранять жизнеспособность только при условии, что все остальные будут функционировать безупречно или хотя бы удовлетворительно. По его словам, политическая система общества – целостная, интегрированная совокупность отношений власти, субъектов политики, государственных и негосударственных социальных институтов, структур и отношений, призванных выполнять политические функции по защите, гармонизации интересов социальных группировок, обществ, общественных групп, обеспечивать стабильность и социальный порядок в жизнедеятельности общества.

«Определяющим компонентом политической системы есть государство. Кроме нее, в политическую систему общества входят законодательная, судебная, исполнительная системы, центральные, промежуточные, местные системы управления (самоуправления), политические партии, профсоюзы, ассоциации, инициативные группы, группы влияния и давления, социально-политические движения и другие объединения, содержанием деятельности которых являются политические процессы. Анализ политической системы очень важен для выяснения политической жизни общества, частью которой она является», - отметил Юрий Подорожний.

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