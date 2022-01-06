Политический эксперт Юрий Романенко прокомментировал значение этнического фактора в событиях в Казахстане и вообще в жизни этого центральноазиатского государства.

Об этом он рассказал в видеоблоге в YouTube.

Эксперт подчеркивает, что Казахстан больше Украины и довольно сложный, а его этнические противоречия отразились на характере всего сложившегося политического режима.

В частности, рассказывает Юрий Романенко, на юге Казахстана Китай имеет сильные позиции, а на севере – Россия. «В 2019 году антикитайские настроения, которые в Казахстане очень сильны, вызвали серьезную проблему. Китай активно заходит в Казахстан, и это приводит к недовольству граждан», - сообщает он. В частности, отмечает эксперт, китайцы приходят в Казахстан с собственным бизнесом и забирают себе экономические кластеры, поэтому на юге их недолюбливают.

Он подчеркивает, что это стало одним из факторов, из-за которых в государстве начались массовые протесты. К тому же, отмечает Юрий Романенко, аналогично в Украине во время последнего Майдана олигархам не удалось бы провести свою игру, если бы они не могли опереться на настоящее недовольство общества. «Невозможно вести такую игру, где десятки тысяч людей вовлекаются в силовое противостояние, кто-то даже жертвует собой», - объясняет эксперт.

Как сообщала Politeka, Романенко рассказал о книгах Джорджа Фридмана.

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