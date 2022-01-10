Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

«Кто бы нам сейчас из власти не говорил, и не бил себя в грудь, обещая с экранов, что тарифы расти не будут. Будут. С мая по октябрь мы в этом убедимся. Власть взяла на себя обязательство перед МВФ не устанавливать ограничений на газ и тепло. И теперь придется выполнять. Тарифы на газ, тепло и горячую воду из-за этого могут повыситься на 50-70%. Причем дорожать услуги ЖКХ будут не только в этом году, а и в ближайшие три года», - рассказала Виктория Панченко.

Журналистка отметила, что стоит опасаться также замораживания тарифов, необоснованного роста зарплат и пенсий, раздачи других экономических «плюшек» для восстановления политической популярности властей. По ее словам, когда так происходит – это как знак, что скоро стоит ждать проблем, ведь если сейчас подняли, к примеру, соцпомощь, значит, где-то, что-то урежут.

«Но больше всего пугает бедность. Ведь из-за отсутствия денег молодые люди боятся рожать детей, потому что не уверены, смогут ли обеспечить свою семью. Когда смотришь на нашу экономику, на работу наших чиновников, то понимаешь, что нам демонстрируют все так, словно нет никакой альтернативы. По их мнению, если украинцы попытаются создать что-то иное, то оно тут же развалится и развития с реформами не будет. А может, не развалится? Ведь альтернатива есть, и развитие будет, нужно только поменять стратегию», - считает Виктория Панченко.

По ее мнению, альтернативное развитие украинской экономики не отвечает интересам тех, кто сегодня имеет экономическую и политическую власть. Журналистка заявила, что они, по-прежнему, ориентируются на бедность, а в это же время эволюция запросов высокопоставленных чиновников развивается существенно быстрее доходов украинского бизнеса.

«Интересно, осознало ли наше правительство, что дальше так жить нельзя?! Думаю, что нас опять ждут кадровые ротации и громкие увольнения. Только вот поменяется ли, что-то после этого?», - говорит Виктория Панченко.

Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк отметил, что чтобы экономика развивалась, она должна демонстрировать 7-8% роста ВВП в год.

Также Politeka сообщала, что журналистка Виктория Панченко заявила, что в бюджете-2022 многое не учтено.