Журналистка Катерина Котенкова рассказала, насколько выросли тарифы на услуги ЖКХ за последний год и объяснила, почему потребители также страдают от высоких тарифов для бизнеса, как и предприниматели.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«С января повышаются тарифы на доставку газа. Нацкомиссия утвердила новые тарифы. Старые их видимо уже не устраивают. Самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов «Черновцыгаз» – 2,57 гривен за кубометр с НДС, «Гадячгаз» – 2,39 гривен, «Закарпатгаз» – 2,39 гривен и другие. По данным Госстата Украины, рост тарифов ЖКХ только за последний год – 32,5%», - рассказала Катерина Котенкова.

Журналистка отметила, что стоимость электроэнергии тоже стала выше: 250 кВт в Украине год назад стоили 342 гривны, а с 1 октября этого года – уже 360 грн. Она добавила, что дополнительно к стоимости услуг ЖКХ ввели также абонплаты за газ, воду и отопление, увеличив стоимость услуг.

Катерина Котенкова напомнила, что в октябре этого года стоимость услуг ЖКХ для населения составила 16,4 млрд грн, что в 1,5 раза или на 5,4 млрд больше, чем в октябре прошлого года. Долги населения за услуги ЖКХ только за этот же октябрь стали больше на 4 млрд грн.

«Кроме того, рост цен на продукты и товары – следствие увеличения тарифов ЖКХ для бизнеса. Там рост в разы больше, чем для населения. Но, по факту, этот рост население же и оплачивает, так как тарифы эти – в ценах на товары и продукты», - объяснила Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Атаманюк прокомментировал сегодняшнее положение украинского бизнеса.

Также Politeka писала, что Котенкова рассказала об очередном повышении тарифов на газ в Украине.