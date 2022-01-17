Этот день настал, сегодня, 17 января, в Киев возвращается нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко. В 11 часов его ждут в Печерском суде для избрания меры пресечения в "угольном" деле.
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Тем временем Порошенко вылетает в Киев из Варшавы. Рейс W6 1567 авиакомпании WizzAir должен приземлиться в столице Украины в 9:10.
Как известно, пятый президент Украины Петр Порошенко, которого обвиняют в госизмене, анонсировал свое возвращение в страну 17 января. В этот день в Печерском районном суде Киева назначены слушания об избрании Порошенко меры пресечения. Прокуратура требует отправить его под стражу с возможностью внесения залога в сумме 1 миллиард гривен. Порошенко заявил о своей уверенности, что его не арестуют.
Добавим, пятого президента Украины пытаются привлечь к уголовной ответственности по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых незаконными вооруженными формированиями, организованными РФ на территории ОРДЛО, в течение 2014-2015 годов.
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