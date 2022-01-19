Журналистка Янина Соколовская рассказала о своих наблюдениях за ситуацией в Казахстане, в частности, какие политические изменения произошли после массовых акций протеста.

Об этом она рассказала в программе «Мотив Подорожнего».

Пока, как отмечает гостья программы, поклонники Назарбаева сами затрудняются сказать, где он находится – либо в Швейцарии, либо в Швеции. «Токаев смог взять в свои руки всю власть в стране, правда, при помощи российских штыков», – подчеркивает она и добавляет, что эта история плоха для Украины.

В то же время Янина Соколовская отрицает господство РФ в Казахстане. По ее словам, Россия не контролирует это государство, но ведет свою игру. К тому же, отмечает журналистка, важнейшими в Казахстане являются полезные ископаемые, но они находятся под контролем США, Китая, Британии и Японии на 85%, РФ же доступа не имеет. «При этом сами народные выступления нельзя рассматривать как результат чьего-то воздействия извне – они имеют внутренний, социально-экономический характер», - объясняет она.

В общем, рассуждает гостья программы, беспорядки в Казахстане мало напоминают Майдан, но это первые похожие волнения в этом государстве. «Прежде Токаев воспринимался просто как аватар Назарбаева – кто мог бы подумать, что он сможет отстранить Елбасы от власти?», - подчеркивает Янина Соколовская.

Как сообщала Politeka, Бортник предупредил, что украинские экономические интересы после событий в Казахстане начнут страдать.

Также Politeka писала о том, что Бодров рассказал о причинах беспорядков в Казахстане.