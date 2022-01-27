Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, почему США начали эвакуацию семей работников посольства в Украине, а также рассказал об отношении стран Запада к возможной полномасштабной агрессии России.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Юрий Подорожний считает, что эвакуация семей сотрудников посольства – это знак, который Госдеп подает президенту Украины в ответ на его слова после встречи с Энтони Блинкеном о том, что ситуация не такая уж критическая.

«И как бы Офис президента не пытался бы представить эту историю внутриполитической ситуацией в США, но то, что в США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не заботиться о членах семей служащих посольства», - отметил Юрий Подорожний.

Он добавил, что в ответ на заявления украинского президента о том, что США ждут эскалации вместо введения санкций против России, Блинкен заявил, что США принимают конкретные меры, а также взяли на себя лидерство и объединили страны в пределах и за пределами Европы для мощного противостояния России.

«Между тем Великобритания демонстрирует все более активный интерес в сотрудничестве с Украиной, который проявился не только в размышлении министра иностранных дел Лиз Трасс о геополитической оси Лондон – Варшава – Киев, но и в оперативной поставке нескольких тысяч противотанковых гранатометов NLAW. Впрочем, все как обычно. Россия проводит агрессивную политику на захват новых территорий, с которыми не может справиться. Очередное немецкое лидерство в Европе создает благоприятную почву для большой войны. Американцы играют в долгую и пока еще ни разу глобально не проиграли», - заявил Юрий Подорожний.

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