Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах поделился своим мнением по поводу того, что на практике может означать для Украины формирование политической оси «Лондон – Варшава – Киев».

Свой комментарий он дал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Оказалось, что несколько стран являются стратегическими партнёрами Украины. Такие отношения подобны семейным – здесь возможны ссоры, но семья всё равно остаётся семьёй. На сегодня один из главных стратегических союзников Украины – это Польша. Я хорошо знаю эту страну, прослужил там четыре года – дольше, чем в каком-либо другом месте. Да, у Украины есть конфликт с Польшей, но это именно семейный конфликт. Если на эти страны кто-то нападёт, то они всё равно будут стоять друг за друга», - считает Гари Табах.

По его мнению, ещё одним объективным стратегическим партнёром Украины является Израиль, хотя с ним тоже есть трения.

«Россия – враг Украины, и при этом она поддерживает врагов Израиля: арабские страны, Иран… Несмотря на все конфликты, в Украине понимают: стратегически нужно дружить с Израилем, и он – на правильной стороне. А все разногласия можно и нужно сгладить. Впрочем, я всё-таки военный, а не политик и не дипломат», - уточняет Гари Табах.

Как сообщает Politeka, ранее он выразил мнение, что Путин и Лукашенко совместно стараются напугать Украину.

Также Politeka сообщала, что Табах прокомментировал отношение Владимира Путина к НАТО.