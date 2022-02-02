Политический аналитик Руслан Бизяев поделился своими мыслями по поводу формирования новых европейских военно-политических альянсов, в том числе и тех, частью которых является Украина.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Прежде Руслан Бизяев рассказывает, какую позицию заняли Соединенные Штаты по поводу ситуации с Украиной. Он подчеркивает, что для них важнее экономика, а политика скорее уже производная. «Сейчас они ведут с Китаем и РФ переговоры о правилах, по которым будет жить мировая экономика. Украина является козырем на этих переговорах, поэтому позиция Вашингтона остаётся неизменной: завтра Путин нападет, а если кто-то в Украине этого не понимает, то это агент Кремля», - объясняет эксперт.

По словам гостя программы, сегодня в НАТО начинается процесс создания региональных военно-политических блоков. И в этом контексте, подчеркивает он, важен приезд британского премьер-министра Бориса Джонсона в Киев. «Также создаются ситуативные союзы внутри Евросоюза, ведь нельзя забывать, что Польша является его членом. Вопрос только в том, как Великобритания будет поставлять своё вооружение даже не Украине, а хотя бы Польши», - рассуждает Руслан Бизяев.

В частности, напоминает аналитик, даже поставки американских танков в Польшу привели к серьезному кризису в отношениях между Варшавой и Брюсселем, поскольку европейские государства должны отдавать предпочтение европейской технике. К тому же, подчеркивает он, в Евросоюзе важны дотации, потому германские бюргеры не будут выделять средства на британскую технику, поскольку государство уже не член ЕС.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, к какому компромиссу пришли США и РФ.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал первые раунды переговоров между Западом и РФ.