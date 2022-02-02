Об этом он рассказал в программе «Развилка».
Прежде Руслан Бизяев рассказывает, какую позицию заняли Соединенные Штаты по поводу ситуации с Украиной. Он подчеркивает, что для них важнее экономика, а политика скорее уже производная. «Сейчас они ведут с Китаем и РФ переговоры о правилах, по которым будет жить мировая экономика. Украина является козырем на этих переговорах, поэтому позиция Вашингтона остаётся неизменной: завтра Путин нападет, а если кто-то в Украине этого не понимает, то это агент Кремля», - объясняет эксперт.
По словам гостя программы, сегодня в НАТО начинается процесс создания региональных военно-политических блоков. И в этом контексте, подчеркивает он, важен приезд британского премьер-министра Бориса Джонсона в Киев. «Также создаются ситуативные союзы внутри Евросоюза, ведь нельзя забывать, что Польша является его членом. Вопрос только в том, как Великобритания будет поставлять своё вооружение даже не Украине, а хотя бы Польши», - рассуждает Руслан Бизяев.
В частности, напоминает аналитик, даже поставки американских танков в Польшу привели к серьезному кризису в отношениях между Варшавой и Брюсселем, поскольку европейские государства должны отдавать предпочтение европейской технике. К тому же, подчеркивает он, в Евросоюзе важны дотации, потому германские бюргеры не будут выделять средства на британскую технику, поскольку государство уже не член ЕС.
Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, к какому компромиссу пришли США и РФ.
Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"
Учеников расстреляли прямо под школой, появились кадры и подробности: "К сожалению, от полученных ранений..."
Решетник посмеялся над несуразным видом Леси Никитюк: "Холостячка-3"
Оборвалась жизнь выдающегося украинца, рассекречена причина трагедии: "Лежал в больнице..."
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал первые раунды переговоров между Западом и РФ.