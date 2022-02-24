Владимир Путин объявил войну Украине, после чего начались обстрелы по украинским объектам инфраструктуры.

Как пишет Politeka.net, Президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на территории Украины. После этого были произведены удары по объектам украинской инфраструктуры в городах Одесса, Харьков, Киев, Днепр, Запорожье и другим.

В сети появились кадры, что сейчас происходит в украинских городах. В Киеве люди начали массово стоять в очередях в аптеки и банкоматы.

Во Львове включили сирену, которая сообщает о воздушной угрозе.

Также на просторах интернета появилась карта всех обстреляных мест.

На улицах городов появилась бронетехника.