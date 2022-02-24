Как пишет Politeka.net, Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне объявления войны Украине.

"Уважаемые граждане Украины. Сегодня Владимир Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия совершила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих местах Украины было слышно взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Минуту назад я провел телефонный разговор с президентом Байденом. США уже начали готовить международную поддержку. Сегодня от вас, от каждого из вас, нужно спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает. Работает весь сектор обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабмин Украины. Вскоре я снова выйду на связь. Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему. Мы всех победим", - сказал Зеленский.



