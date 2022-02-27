Алексей Резников разместил обращение на странице в Фейсбук, сообщает Politeka.net.
По словам министра обороны, украина пережила трое суток сопротивления, которые изменили нашу страну и мир.
"Где все те, кто обещал за 72 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются.
Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг", - написал Алексей Резников.
В обращении говорится, что много тысяч граждан взяли в руки оружие, и защищают свою страну в составе территориальной обороны.
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"За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков.
За свое Государство.
Вас видят все, весь мир!
Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы", - написал Резников.
Министр обороны подчеркнул, что украинцы преодолели страх и бросили вызов Кремлю, и все осознают, что нигде в Европе нет такой сильной армии, как наша.
"И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет.
Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной.
Тьма отступит. Рассвет близко. Держим строй.
Слава Украине! Слава Героям Украины!", - завершил пост Резников.