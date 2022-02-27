Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам, отметив, что впереди нашу страну ждет еще много испытаний, но мы уже доказали всему миру свой героизм.

Алексей Резников разместил обращение на странице в Фейсбук, сообщает Politeka.net.

По словам министра обороны, украина пережила трое суток сопротивления, которые изменили нашу страну и мир.

"Где все те, кто обещал за 72 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются.

Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг", - написал Алексей Резников.

В обращении говорится, что много тысяч граждан взяли в руки оружие, и защищают свою страну в составе территориальной обороны.

"За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков.

За свое Государство.

Вас видят все, весь мир!

Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы", - написал Резников.

Министр обороны подчеркнул, что украинцы преодолели страх и бросили вызов Кремлю, и все осознают, что нигде в Европе нет такой сильной армии, как наша.

"И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет.

Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной.

Тьма отступит. Рассвет близко. Держим строй.

Слава Украине! Слава Героям Украины!", - завершил пост Резников.