Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его вероятным вторжением в Украину на стороне России.

Об этом сообщает 27 февраля Офис президента Украины.

"Мы договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Разговор состоялся после того, как 27 февраля Лукашенко подтвердил, что ракеты по Украине были запущены с территории его страны и пригрозил вторжением в Украину белорусской армии.

Также 27 февраля в Беларуси стартовал основной день голосования на так называемом референдуме по внесению изменений в конституцию.

Изменения укрепляют президентскую власть, дают Лукашенко, который правит страной с 1994 года, возможность оставаться на президентском посту до 2035 года, а также лишают Беларусь статуса «безъядерной зоны». Также новые полномочия появятся у Всебелорусского народного собрания - речь идет о по сути не избираемом, созываемом от случая к случаю органе, полностью состоящем из лояльных Лукашенко лиц.

Объединенная оппозиция призвала граждан приходить на участки и выражать протест, ставя на бланке сразу два крестика.

Президент Украины Владимир Зеленский в день референдума обратился к гражданам Беларуси на русском языке. Он сказал, что сейчас с белорусской территории российские войска осуществляют обстрелы Украины. Настоящим референдумом он назвал отношение белорусов к участии своей страны к агрессии против Украины, призвав их не молчать. «Будьте Беларусью, а не Россией», - сказал он.

Обратился к гражданам Беларуси и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Беларусь не может стать местом размещения российских ядерных ракет, нацеленных на Европу. Белорусская молодежь имеет право выбирать Европу, демократию и свободу. Мы готовы к этому. За будущее Беларуси. За Украину. За Европу", – говорится в обращении.

Отметим, 27 февраля в Минске люди выходят на акции протеста против войны в Украине.

Также сообщается, что люди несут цветы к посольству Украины в Минске.