Об этом сообщает 27 февраля Офис президента Украины.
"Мы договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
Разговор состоялся после того, как 27 февраля Лукашенко подтвердил, что ракеты по Украине были запущены с территории его страны и пригрозил вторжением в Украину белорусской армии.
Также 27 февраля в Беларуси стартовал основной день голосования на так называемом референдуме по внесению изменений в конституцию.
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Изменения укрепляют президентскую власть, дают Лукашенко, который правит страной с 1994 года, возможность оставаться на президентском посту до 2035 года, а также лишают Беларусь статуса «безъядерной зоны». Также новые полномочия появятся у Всебелорусского народного собрания - речь идет о по сути не избираемом, созываемом от случая к случаю органе, полностью состоящем из лояльных Лукашенко лиц.
Объединенная оппозиция призвала граждан приходить на участки и выражать протест, ставя на бланке сразу два крестика.
Президент Украины Владимир Зеленский в день референдума обратился к гражданам Беларуси на русском языке. Он сказал, что сейчас с белорусской территории российские войска осуществляют обстрелы Украины. Настоящим референдумом он назвал отношение белорусов к участии своей страны к агрессии против Украины, призвав их не молчать. «Будьте Беларусью, а не Россией», - сказал он.
Обратился к гражданам Беларуси и президент Франции Эммануэль Макрон.
"Беларусь не может стать местом размещения российских ядерных ракет, нацеленных на Европу. Белорусская молодежь имеет право выбирать Европу, демократию и свободу. Мы готовы к этому. За будущее Беларуси. За Украину. За Европу", – говорится в обращении.
Отметим, 27 февраля в Минске люди выходят на акции протеста против войны в Украине.
Также сообщается, что люди несут цветы к посольству Украины в Минске.