Он проинформировал Джонсона о том, что следующие 24 часа станут решающими для Украины, пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

В свою очередь, Джонсон заверил Зеленского, что Великобритания и её союзники сделают всё возможное, чтобы гарантировать, что оборонительная помощь достигнет Украины.

Кроме того, Джонсон сообщил, что Британия передаст Украине дополнительные 40 млн фунтов стерлингов. Деньги будут направлены на медицинские материалы.

Добавим, В Великобритании рассматривают возможность введения запрета на заход в свои порты для кораблей РФ.

Также напомним, что Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

Об этом сообщается в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Требование распространяется на все воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиаперевозчиками, зарегистрированных в РФ, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, но которые контролируются российским физ- или юрлицом либо организацией.