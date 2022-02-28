Как сообщил Резников на своей странице в Facebook, поддержку Украине на данный момент оказывает пол-Европы.

«Дорогие украинцы! 96 часов сопротивления. 4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восхищения согражданами, держащими строй рядом. Боль за теми, кто ведал жизнь за Украину. Злы на врага, убивающего наших женщин и детей, разрушает мирные города.

И уверенность в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо.

Ведь вчера произошел настоящий излом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали.

Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы.

Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – наших малышей и его мамам. Без всяких формальностей. Как своим.

Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой.

Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбешённому тирану. И который обязательно победит.

Украина победит! Слава Украине!" - написал Резников.