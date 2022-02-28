Как сообщил Резников на своей странице в Facebook, поддержку Украине на данный момент оказывает пол-Европы.
«Дорогие украинцы! 96 часов сопротивления. 4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восхищения согражданами, держащими строй рядом. Боль за теми, кто ведал жизнь за Украину. Злы на врага, убивающего наших женщин и детей, разрушает мирные города.
И уверенность в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо.
Ведь вчера произошел настоящий излом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Беларусь нанесла ракетный удар по Украине, появились кадры: «Знаете, что это означает?»
Российские военные, сдавшись в плен, на коленях рассказали, как оказались в Украине: "Нас тут обманули"
Дудь обратился к украинцам в непростое время: "Россия — моя родина, но..."
Самая богатая певица Украины изменилась до неузнаваемости и удивила заявлением: «Мне нужен…»
Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы.
Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – наших малышей и его мамам. Без всяких формальностей. Как своим.
Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой.
Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбешённому тирану. И который обязательно победит.
Украина победит! Слава Украине!" - написал Резников.