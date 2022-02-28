Сегодня, 28 февраля, на украинско-белорусской границе в районе реки Припять состоятся переговоры Украины с Россией.

Как пишет Politeka.net, Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало в Twitter фото места проведения встречи делегаций.

"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - говорится в сообщении.

Известно, что украинская делегация летит на переговоры на польском вертолете.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия на своей странице в Facebook заявил, что Украина на переговорах с Россией или добьется своих интересов, или свернет данный переговорный процесс.

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", – заявил Арахамия.

Нардеп также уверен, что россияне своими действиями пытаются усилить переговорную позицию, как это" было в 2015 году в Минске".

Ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук сообщила, что делегация на переговоры с РФ проинструктирована президентом, что никто не сдаст ни метра наших интересов.

В состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.