Как пишет Politeka.net, Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало в Twitter фото места проведения встречи делегаций.
"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - говорится в сообщении.
Известно, что украинская делегация летит на переговоры на польском вертолете.
В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия на своей странице в Facebook заявил, что Украина на переговорах с Россией или добьется своих интересов, или свернет данный переговорный процесс.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Российские военные, сдавшись в плен, на коленях рассказали, как оказались в Украине: "Нас тут обманули"
Враг несет колоссальные потери: в Минобороны Украины раскрыли новые данные
У Зеленского дали ответ РФ, почему переговоров в Гомеле не будет: "Позиция Украины остается неизменной"
Притула мощно обратился к российским артистам: "Выходите на улицы, выводите своих сторонников или заткнитесь"
"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", – заявил Арахамия.
Нардеп также уверен, что россияне своими действиями пытаются усилить переговорную позицию, как это" было в 2015 году в Минске".
Ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук сообщила, что делегация на переговоры с РФ проинструктирована президентом, что никто не сдаст ни метра наших интересов.
В состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.