«Так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит»

Об этом в своем новом обращении к народу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины. Стоим крепко. Мы пережили за это время столько, сколько другим народам может не выпасть за десятки лет. Нам долго говорили, что украинцы в чем-то не такие, в чем-то неправильные, что должны десятилетями выполнять так называемые домашние задания. Из-за этого мы часто не замечали, на что мы с вами действительно способны. А сейчас проявили себя на полную, и это вдохновляет!» - заявил президент, подчеркнув, что украинцы показали всему миру, какими мы есть, а Россия - какой она стала.

По словам Зеленского, за время российского вторжения в Украину всего за 4 суток в результате российских обстрелов погибли 16 украинских детей, 45 детей получили ранения.

Также Зеленский напомнил, о чем он говорил, когда баллотировался на пост президента Украины.

«Когда я шёл в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит», - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, пока продолжается агрессия РФ против Украины, Россия несет такие потери, будто война прошла по ее территории.

Напомним, сегодня, 28 февраля, на территории Беларуси пройдут переговоры между российской делегацией и украинской стороной.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.

Также отметим, что ранее в Минобороны Украины сообщили, что ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00 таковы:

Самолеты 29

вертолеты 29

Танки 191

Боевые бронированные машины 816

Пушек 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобильная техника 291

БпЛА ОТР 3

Корабли / катера 2

Средства ПВО 5

Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)