Сьогодні, 28 лютого, на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять відбудуться переговори України з Росією.

Як пише Politeka.net, Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало у Twitter фото місця проведення зустрічі делегацій.

"Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що українська делегація летить на переговори на польському вертольоті.

У свою чергу глава фракції" Слуга народу " Давида Арахамія на своїй сторінці в Facebook заявив, що Україна на переговорах з Росією або доб'ється своїх інтересів, або згорне даний переговорний процес.

"Переговори підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський військовий корабель", - заявив Арахамія.

Нардеп також упевнений, що росіяни своїми діями намагаються посилити переговорну позицію, як це" було в 2015 році в Мінську".

Раніше віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції ВОТ Ірина Верещук повідомила, що делегація на переговори з РФ проінструктована президентом, що ніхто не здасть жодного метра наших інтересів.

До складу делегації увійшли голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький .