Зеленский призвал Евросоюз безотлагательно принять Украину по спецпроцедуре, поскольку украинцы, борющиеся с беспрецедентной российской агрессией, имеют право быть на равных со всеми европейцами.

Видео было опубликовано на канале Офиса президента. Он подчеркнул, что Украина продолжает борьбу, а власть каждый час посвящает усилению государства.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу относительно неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и главное – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", – подчеркнул президент.