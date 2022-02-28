Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.
"Документы уже по дороге в Брюссель. Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас", – написал Сибига.
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Отметим, утром 28 февраля в своем обращении президент Зеленский заявил, что призвал Евросоюз безотлагательно принять Украину по новой специальной процедуре.
"Вчера я говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о дальнейших, еще более сильных шагах. Европейцы отдают себе отчет, что наши солдаты борются за наше государство и всю Европу, за мир для всех стран Европейского Союза… И это дает нам полное право сделать следующее.
Мы обращаемся к Европейскому Союзу за безотлагательным присоединением Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что все это возможно", – заявил Зеленский.
Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно – по ускоренной программе.